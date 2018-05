Stichting Rond Om De Graaf overhandigt cheque aan Lach voor een Dag

GROOT-AMMERS • Stichting Rond Om De Graaf heeft zondag 6 mei een cheque ter waarde van 750 euro overhandigd aan Stichting Lach voor een Dag. Dit gebeurde op Avonturenboerderij Molenwaard in Groot Ammers.

Bestuurslid Michiel Oprau: "Wij organiseren diverse activiteiten en evenementen voor de inwoners van Molenaarsgraaf en Brandwijk met als kern de wielerronde. Daarbij steunen wij graag diverse goede doelen daaruit kiezen wij één groot doel. Dit jaar is gekozen voor stichting Lach voor een Dag uit Molenaarsgraaf. Deze Stichting is een bijzonder mooi initiatief. Een gezin kan tijdens een wensdag even al hun zorgen vergeten en genieten van een hele vrolijke en fantastisch verzorgde dag uit."

Met veel dankbaarheid namen Sandra Schagen en Jan Blaak, beiden vrijwilliger bij Lach voor een Dag de cheque in ontvangst. De cheque werd uitgereikt op Avonturenboerderij Molenwaard omdat daar die dag twee gezinnen aanwezig waren die op dat moment een vrolijke wensdag beleefden. Als ware VIP's zijn de gezinnen met de limousine van de stichting thuis opgehaald en naar Groot-Ammers gereden.

Meer informatie over beide stichtingen: www.rondomdegraaf.nl en www.lachvooreendag.nl.