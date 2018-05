Honderd extra bankjes langs fietspaden

REGIO • De provincie Zuid-Holland plaatst 100 extra bankjes langs de provinciale fietspaden en fietsers mogen bepalen waar die bankjes komen te staan. Via de site www.zuid-holland.nl/evenzitten kunnen fietsers hun voorkeur aangeven.

Gedeputeerde Floor Vermeulen is verantwoordelijk voor de provinciale fietspaden: "Fietsen levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de provincie. Daarom investeren we ook flink in goede fietspaden en fietsroutes. We zien dat fietsgebruik toeneemt en dat faciliteren we graag. Met deze bankjes-actie willen we het fietsen voor vooral de recreatieve fietser nog aantrekkelijker maken."

Hoge waardering

Uit recent onderzoek van de ANWB blijkt dat fietsers hun fietstocht in Zuid-Holland gemiddeld het cijfer 7,6 geven. De fietsers geven aan dat er met name behoefte is aan extra rustpunten. Om aan die behoefte te voldoen, plaatst de provincie 100 nieuwe bankjes. De provincie is wegbeheerder van zo'n 600 kilometer aan fietspaden langs de N-wegen, de nieuwe bankjes kunnen langs deze routes worden geplaatst. Waar precies, dat bepalen de fietsers zelf.

Via de handige website www.zuid-holland.nl/evenzitten kan de fietser zijn of haar favoriete locatie voor een bankje doorgeven. Dat kan via de smartphone op de gewenste locatie zelf, of thuis via de laptop of de PC. Op de website staat een kaart waarop de zones waar bankjes kunnen worden geplaatst is aangegeven. Niet alle fietspaden zijn immers in het beheer van de provincie.

Uiteindelijk worden op de mooiste locaties een bankje geplaatst. Hierbij houdt de provincie rekening met onder andere de spreiding over de provincie en de veiligheid van de locatie. De bankjes worden in het najaar van 2018 geplaatst zodat in de lente van 2019, als het fietsseizoen weer start, iedereen kan genieten van de nieuwe bankjes. En de fietsers die op door hun favoriete locatie een bankje geplaatst zagen worden, misschien nog nét iets extra.