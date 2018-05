Organisatie Stap en Trap kijkt terug op geweldige editie

HOORNAAR • De organisatie van de wandeldriedaagse en fietsvierdaagse van Stap en Trap kijkt terug op een geslaagd evenement.

Er kwamen veel complimenten over de organisatie en de routes. Daarnaast waren er veel mensen die voor het eerst deelnamen en erg onder de indruk waren. In total waren er meer dan 3700 starters, verdeeld over de vier dagen. Geschat wordt dat er in total 2200 unieke deelnemers waren.

Woensdag, vrijdag en zaterdag was het weer bijzonder goed: de zon scheen en het was niet te heet voor de deelnemers. Donderdag begon met een klein buitje en de rest van de dag was de wind redelijk sterk. Toch heeft dat 1200 deelnemers er niet van weerhouden om op die dag te starten.

Op vrijdag gingen de fietsers langs de Avonturenboerderij Molenwaard en werd de start (om 9:00 uur) gedaan door Fien en Teun. Een aantal kinderen en zelfs volwassenen is met Fien en Teun op de foto geweest. Een groot aantal deelnemers is ook bij de Avonturenboerderij naar binnen geweest.

Op zaterdag gingen de fietsers langs bij de glasblazerij in Leerdam, waar ze met korting naar binnen konden.

"Dit jaar hebben we ingezet op meer bezichtigingsmogelijkheden in onze regio. Dat werd zeer gewaardeerd door onze deelnemers", meldt Wouter van Vegchel van het organisatiecomité. "Daar gaan we komende editie nog meer aandacht aan geven. Daarnaast zijn er dit jaar weer mensen geweest die hebben kunnen zien hoe mooi onze regio is."

Volgend jaar is Stap en Trap van 29 mei tot en met 1 juni.