Gezellige drukte bij Marrakech aan de Giessen

GIESSENBURG • De Tagine, de Marokkaanse lifestyle winkel en webshop, gevestigd in de Graanbuurt in Giessenburg, organiseerde afgelopen woensdag 9 mei een bijzondere avond 'Marrakech Festival 2018'. Het doel was om de oosterse en westerse cultuur op een positieve manier met elkaar te verbinden.

Het was goed vertoeven aan de Giessen met verse Marokkaanse muntthee en overheerlijke Marokkaanse koekjes. De modeshow van Jumina Fashion uit Gorinchem gaf, begeleid door een Marokkaanse trommelaar, iedereen de juiste beleving van de fashion uit het oosten met een westerse touch. Zo kon men ook echte Henna laten zetten, Marokkaanse lekkernijen proeven, oosterse epileer kunst uitproberen en een mooie nieuwe leer en home collectie van De Tagine bewonderen, als afsluiting werd er een spectaculair dansoptreden gegeven door de populaire dansschool Roots Dance Studio uit Gorinchem.

Het was een avond met ontzettend veel belangstelling uit beide culturen. De Graanbuurt was compleet omgetoverd in klein Marrakech.

Het doel van De Tagine was enorm succes. Voor meer informatie: www.detagine.nl.