Kleuterjuf Cocky Beths neemt afscheid van onderwijs in Lexmond

LEXMOND • Na 45 jaar verlaat Cocky Beths-de Leeuw het onderwijs. Haar laatste werkplek was de Prinses Wilhelminaschool in Lexmond.

Al vroeg wist ze wat ze wilde worden, want toen de zesjarige Cocky naar de 'grote school' moest miste ze het spelen zo dat ze 's woensdagsmiddags de juffrouw op de kleuterschool ging helpen. Toen al een kleuterjuf in dop.

Na een opleiding tot kleuterleidster kwam ze op haar negentiende voor de klas te staan, werkte op verschillende scholen, ook bij een peuterspeelzaal. De jongste groepen hadden haar voorkeur. "Op die leeftijd zijn kinderen nog zo puur en spontaan," zegt ze met passie. De laatste achttien jaar gaf ze les op de Prinses Wilheminaschool (PWS) in Lexmond.

Cocky heeft het daar bijzonder naar haar zin gehad en zegt hierover: "Ik ben heel erg voor 'spelend leren'. Dat trof mij direct in de open sfeer toen ik naar de PWS solliciteerde. Een van hun slogans is: 'Meer dan leren alleen'. Dat paste bij mij want door creatief bezig te zijn leren de kinderen spelenderwijs. Ik werk daarom ook graag met thema's."

Om destijds naar de lagere school te gaan moesten kinderen tot tien kunnen tellen, de kleuren kennen en kunnen knippen, herinnert ze zich. Maar ondanks dat er veel is veranderd sinds de invoering van het basisonderwijs, heeft ze altijd met veel plezier gewerkt. "Natuurlijk zijn de kinderen nu veel mondiger en wijzer en wordt er veel meer van hen verwacht. Maar de onbevangenheid van het kind is gebleven.

Op donderdag 24 mei is er voor de kinderen van 14.00 tot 15.00 uur een afscheidsfeest op school. Van 15.00-16.30 uur is er een receptie voor ouders, oud-leerlingen en oud-collega's op de Brede School PWS, Gregoriuslaan 42 te Lexmond.