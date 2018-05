Feestweek bij speeltuin Middelweg in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Dit jaar viert Speeltuin Middelweg het zeventigjarig bestaan met leuke activiteiten voor jong en oud. Bij de opening van de speeltuin in april genoten al vele kinderen van een optreden van goochelaar Jan, maar er staat nog meer op de planning.

Van 14 tot en met 19 mei organiseert de speeltuin namelijk een feestweek. Iedereen is welkom in de speeltuin voor een kopje koffie of thee en iets lekkers. Bovendien mag tijdens deze week ieder lid gratis iemand meenemen en iedere dag is er iets leuks te doen in de speeltuin.

Er zijn van 14 tot en met 17 mei vanaf 18.00 uur fietsroutes uitgezet van 25 tot 30 kilometer. Er zijn routes voor volwassenen en speciaal voor de kinderen is er ook een kortere route. Maandag, dinsdag en woensdag is de start tussen 18.00 uur en 19.00 uur en is de binnenkomst tot 21.00 uur. Donderdag is de start om 18.30 uur en na afloop worden de deelnemers onthaald in de speeltuin. Deelnemers ontvangen een herinnering en onder hen zal een waardebon verloot worden ter waarde van 25 euro. Deze waardebon is geschonken door en te besteden bij Rijwielhandel Hoogeveen. Inschrijven kan in de speeltuin en kost voor vier tot twaalf jaar 2,50 euro en vanaf twaalf jaar 5 euro. Men hoeft niet iedere avond mee te doen.

Naast de fietstochten is er op maandag 14 mei vanaf 15.30 uur een foto-speurtocht door de speeltuin. Op dinsdag 15 mei is er vanaf 15.30 uur een workshop tekenen (vanaf acht jaar) onder leiding van Jelle, Anouk, Marie-Lotte en Anna-Rhodé

Op woensdag 16 mei is er een peuterfeest van 10.30 tot 11.30 uur en op donderdag 17 mei is er vanaf 15.30 uur een 70-plus middag. De speeltuin bestaat zeventig jaar en daarom zijn alle zeventigplussers van harte welkom. Zij kunnen genieten van de spelende kinderen en meedoen aan oud-Hollandse spelletjes.

In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 mei is er en tentenkamp voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Inschrijfformulieren kunnen opgehaald worden in 't Winkeltje. Inschrijven is tot 11 mei mogelijk. Kosten bedragen 4,50 euro per deelnemer. Tentenkamp gaat door bij minimaal 30 deelnemers.