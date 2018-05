Rivas Zorggroep genomineerd voor Zinnige Zorg Award

GORINCHEM • Het project 'Ouderen minder lang op de spoedeisende hulp' van Rivas Zorggroep is genomineerd voor de Zinnige Zorg Award van zorgverzekeraar VGZ.

Met dit project ontvangen kwetsbare ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomen direct de juiste vervolgzorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional. Voor VGZ is dit een voorbeeld van zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Het project 'Ouderen minder lang op de spoedeisende hulp' is één van de elf ideeën die zijn genomineerd. Samen met een vakjury bepaalt het Nederlandse publiek welk idee als beste uit de bus komt door te stemmen op www.zinnigezorgaward.nl.

Vervolgzorg

In Nederland neemt de druk op de spoedeisende hulp toe. Eén van de oorzaken is de groeiende stroom van hulpbehoevende, kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag. Deze ouderen worden vaak in het ziekenhuis opgenomen, omdat niet meteen duidelijk is wat de vervolgzorg moet zijn of omdat deze niet op het juiste moment beschikbaar is.

Rivas biedt naast ziekenhuiszorg verschillende vormen van kortdurende, langdurige en thuiszorg. Daardoor kan de vervolgzorg elke dag van de week snel en goed worden geregeld. Zo is de spoedzorg in de regio Gorinchem nog steeds goed toegankelijk en raken andere vormen van zorg niet in de verdrukking. Oudere, kwetsbare patiënten zonder medische indicatie verblijven niet langer dan nodig in het Beatrixziekenhuis, maar ontvangen de juiste vervolgzorg.

Zinnige Zorg Award

Samen met zorgaanbieders en andere betrokkenen maakt zorgverzekeraar VGZ werk van zinnige zorg. Het kan in de zorg eenvoudiger, logischer, slimmer en met meer aandacht voor de patiënt. VGZ zoekt naar ideeën die dat mogelijk maken en zet ze met de Zinnige Zorg Awards in de schijnwerpers. De drie winnaars van de Zinnige Zorg Award krijgen financiële ondersteuning én praktische hulp van VGZ bij de verdere ontwikkeling van hun zorgvernieuwing.

Stemmen

De winnaars van de Zinnige Zorg Award worden bepaald door het Nederlandse publiek en een vakjury. Iedereen kan tot en met 27 mei via www.zinnigezorgaward.nl zijn stem uitbrengen op het project 'Ouderen minder lang op de spoedeisende hulp' of één van de andere projecten. De winnaars worden dinsdag 29 mei bekendgemaakt.