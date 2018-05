De muziekkoffer van Stefan van Goolen uit Hoogblokland wordt opgeborgen

HOOGBLOKLAND • Na 25 jaar on tour te zijn geweest en muziek te hebben gedraaid op feesten en partijen, doet Stevie Sound een flinke stap terug. Voor vrienden wil hij een uitzondering maken, maar officiële boekingen zijn verleden tijd.

De cirkel is rond voor Stefan van Goolen. In 1993 werd hij officieel geboekt voor een – eerste - optreden in de feesttent van Nieuwpoort. Afgelopen week was hij er voor het laatst.

"Ik houd nog steeds van een feestje bouwen en zal heus nog wel een keer op een verjaardag bij vrienden of de derde helft van mijn voetbalclub Schelluinen verzorgen. Maar de officiële boekingen zijn verleden tijd. Het is mooi geweest, zeker omdat mijn werkzaamheden het niet meer toelaten", bekent de 47-jarige inwoner van Hoogblokland.

Buitenland

"Het laatste jaar moest ik vaak een vervanger zoeken voor mijn optredens. Dat vond ik niet netjes tegenover de klanten, die mij persoonlijk hadden geboekt. Voor mijn werk zit ik regelmatig in het buitenland en kan ik een optreden in het weekend er simpelweg niet bij hebben."

Van Goolen is ruim 20 jaar mede-eigenaar van ixxxi jewelry, een groothandel in sierraden en horloges. "De laatste vijf jaar gaat het meer dan goed, met name de verwisselbare ringen lopen als een trein. We zijn gegroeid van vijf medewerkers naar op dit moment dertig personeelsleden. In het weekend bezoeken we beurzen en onderhouden we de contacten met onze verkoopadressen, die zitten inmiddels over de hele wereld. De ene week vliegen we naar Hongkong of Dubai en een week later naar Roemenië of Spanje. Een leuk, maar druk bestaan."

Jeugdsoos Action

De ondernemer kijkt terug op mooie jaren als entertainer. "Op de lagere school was ik al gek van muziek en op de jeugdsoos Action in Schelluinen draaide ik mijn eerste singletjes, toen nog op vinyl. Ik vond het leuk om gek te doen, nog steeds trouwens en trad regelmatig op als bandparodist op verjaardagen van mijn ouders."

Après Ski

Van Goolen lacht. "Van het een kwam het ander, want op een gegeven moment stond ik een keer op het podium van een playbackshow en zocht men toevallig ook nog een discjockey. Een mooie combinatie was geboren. Ik draaide en praatte de avond als een entertainer aan elkaar. Die rol bevalt mij wel, want ik zie mij absoluut niet als mixer en wil mij zeker niet vergelijken met Armin van Buren of Hardwell. Ik ben meer het type van de Après Ski."

Sc Heerenveen

Zijn talenten bleven niet onopgemerkt en de bekende Gorcumse Dj Andries de Swart nam hem op in zijn boekingsbedrijf. "Vanaf die tijd, 25 jaar geleden dus, draai ik op feesten en partijen. Soms twee avonden in het weekend. Vaak met mijn collega's Tommy Netten en Henry Wessels. Met Henry heb ik mooie jaren meegemaakt in het supportershome van Sc Heerenveen. Tijdens thuiswedstrijden vermaakten wij de supporters. Dat deden we ook in 2009, toen de KNVB-beker werd gewonnen en we op het stadionplein de spelersbus opwachtten. In aanwezigheid van maar liefst 40.000 man."

Skihut Schatzi

Een absoluut hoogtepunt voor de altijd goedgehumeurde Hoogbloklander. "Maar ook de optredens tijdens de dinershows in het Groningse Hoogkerk, Centerparcs Meerdal, de Foute Cross in Lopik en in een Oostenrijkse skihut Schatzi in Kirchberg vergeet ik niet gauw. Mooie herinneringen, net zoals mijn gastoptreden tijdens een zakenreis. In Hongkong zette ik een plaatselijke discotheek op zijn kop."

"Aan de andere kant was een privéfeestje ook altijd leuk om te doen. Met de klant stemde ik af wat er gedraaid moest worden en oefende ik op mijn eigen kamertje, want het moest een uniek feestje zijn. Ik probeerde ook origineel te zijn en niet op de automatische piloot het volgende nummer te laten horen. Hierdoor was het voor mijn bezoekers en mijzelf leuk. Heel belangrijk, want anders houd je het geen 25 jaar vol."

Theo Sprong