Euphonia uit Meerkerk: meer dan muziek maken

MEERKERK • De Meerkerkse muziekvereniging viert dit jaar haar 120-jarig bestaan. Op zaterdag 26 mei wordt een reünieconcert gehouden, waarvoor ook oud-leden zijn uitgenodigd om het muziekinstrument weer ter hand te nemen.

De kroning van Wilhelmina was in 1898 een goede reden voor een grootse feestdag in Nederland. Ook in Meerkerk, waar de pas opgerichte muziekvereniging Euphonia voor de muzikale omlijsting zorgde. Vandaag de dag is de Meerkerkse vereniging, met bijna vijftig muzikanten, nog springlevend en organiseert de club van voorzitter Jan Vonk dit jaar drie concerten. Onder andere een groots najaarsconcert met als thema: Dance Dance, Dance."

"We zijn in goed gezelschap, want dit jaar bestaan heel veel muziekverenigingen 120 jaar", weet Vonk. "In die tijd waren er nog geen DJ's of grote geluidsspeakerst. Om muziek te maken was het oprichten van een vereniging de enige serieuze optie."

En zo geschiedde, ook in Meerkerk. Euphonia, Grieks voor 'welluidend', werd 1 december 1898 opgericht. "Er was weinig geld in die tijd en omdat koper toen relatief goedkoop was, zag een fanfare het levenslicht. Geoefend werd er in een muziektent. In de wintermaanden fungeerde het bekende café Sap en Sap als oefenruimte, waar uiteraard ook de goed bezochte voor- en najaarsconcerten werden gehouden. Een van de eerste dirigenten was de heer Gerritsen uit Gorinchem, die vanaf 1905 maar liefst vijftig jaar de dirigentstok hanteerde.

Gezelligheid

Kenmerkend voor de club. "In al die jaren hebben we slechts acht dirigenten en elf voorzitters gehad. We zijn met recht een stabiele vereniging, die niet alleen muziek maakt maar waar ook de gezelligheid een belangrijk onderdeel is van het verenigingsleven."

De 42-jarige preses weet waarover hij praat. "Ik ben al ruim 32 jaar lid. Na de eerste blokfluitlessen op de muziekschool in Gorinchem, werd ik gelijk in het diepe gegooid. Met een bugel in de hand zat ik tussen de grote mensen. Onze verenigingsdocent Jaap Versluis leerde mij de fijne kneepjes van het instrument. In het begin viel dat niet mee. Ik had nog nooit samengespeeld met andere muzikanten en dus was ik na anderhalve tel de maat volledig kwijt. Maar ik heb het volgehouden, want eenmaal in de puberleeftijd zag ik veel leeftijdsgenoten afhaken. En nog steeds, maar daar is de muziek geen uitzondering in."

Breed inzetbaar

Euphonia is breed inzetbaar. "Wij zijn meer dan een muziekvereniging en niet alleen tijdens oefenavonden actief. Zo spelen we tijdens de intocht van Sinterklaas en de aubade op Koningsdag. Maar ook op de slotdag van de Avondvierdaagse en zijn we natuurlijk present tijdens de jaarmarkt. Verder halen we al jaren het oud papier op in het dorp. Dergelijke activiteiten zijn goed voor de uitstraling van de dorpsfanfare, die we willen zijn. Bovendien is het goed voor onze eigen teambuilding en levert het de nodige centjes op. Net als de optredens van de boerenkapel 'Toeter nog maar 1'."

Sinds het aantreden van dirigent Stephan Koppelaar gaan de prestatieve ambities ook omhoog. "We hebben vorig jaar weer meegedaan aan een landelijk concours en werden daar verdienstelijk vierde. Verder zijn we een campagne gestart op de lagere scholen van Meerkerk en Lexmond om jonge kinderen enthousiast te maken om een instrument te gaan spelen. Het oubollige gaat er van lieverlee wel af, muziek maken is hip. We spelen graag moderne stukken."

Reünieconcert

Op de voor zaterdag 26 mei geplande reünie maakt Euphonia een uitzondering. "Via social media hebben zich veertig oud-leden gemeld. Na wat oefenen, hopen we aan het eind van de middag een concertje te geven. Misschien worden oud-leden enthousiast en melden ze zich weer aan. Het wordt ongetwijfeld een feest der herkenning, want wie is niet opgegroeid met de aloude mars Jubilissimo en Free World Fantasy van de bekende componist Jacob de Haan. Daarna bergen we deze klassiekers op en gaan we nog meer op de moderne toer."

Theo Sprong