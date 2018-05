Klanten roepen Plus uit tot beste wijnsupermarkt

MEERKERK • Nederlanders zijn dol op wijn. En zij kopen de meeste wijn gewoon in de supermarkt. Onafhankelijk onderzoeksbureau Nielsen doet elk jaar onderzoek naar de supermarkt met de beste wijnafdeling. Hierbij worden negen supermarkten beoordeeld op twaalf verschillende aspecten. Plus is voor het zesde jaar op rij bekroond tot Beste Wijnsupermarkt van Nederland.

Ondernemer Frans Versteeg van de Plus supermarkt uit Meerkerk: "Wij hebben een passie voor wijn en werken er het hele jaar hard aan om deze over te brengen op onze consument. Dat doen wij door consumenten te stimuleren nieuwe wijnen te ontdekken. Daarom bieden wij de klant een selectie van bijzondere, voordelige en unieke wijnen."

"Maar ook voor ons blijft er elke keer weer iets nieuws te ontdekken. Of het nu gaat om Nederlandse wijnmakers in het buitenland of een heerlijke nieuwe biologische wijn. Dat we de klant willen blijven verrassen zal ook het komend jaar zeker weer blijken."

Onderzoek

Elk jaar worden negen Nederlandse supermarkten beoordeeld op hun wijnafdeling door consumenten die regelmatig wijn kopen in een supermarkt. Klanten wordt gevraagd naar hun mening over twaalf belangrijke aspecten. Dit varieert van de prijs tot het aantal verschillende wijnen en van de indeling van het schap tot de deskundigheid van het personeel. Ook de aantrekkelijke aanbiedingen, beschikbaarheid van de wijnen en de informatievoorziening zijn belangrijke aspecten. Op 11 van de 12 criteria scoort Plus het hoogst en laat daarmee andere supermarkten achter zich.

Deskundigheid

De deskundigheid van de winkelmedewerkers is een van de aspecten waar Plus als hoogste van de verschillende retailers op scoort. Frans Versteeg investeert hier dan ook fors in opleidingen. Na het afronden van deze opleiding zijn drie medewerkers WSET-gediplomeerd en daarmee waardevolle wijnadviseurs in de winkels.