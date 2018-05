PvdA: van aanpak parkeeroverlast in Kinderdijk komt nog maar weinig terecht

KINDERDIJK • PvdA Molenwaard vindt dat er van de gemeentelijke aanpak van parkeeroverlast in Kinderdijk nog weinig terecht komt.

De partij stelde daarom deze week hierover vragen aan het college.

'In de vorige raadsvergadering heeft u expliciet erkend en verklaard dat het de verantwoordelijkheid van de SWEK is om de overlast voor bewoners van Kinderdijk en Alblasserdam tot een minimum te beperken', zo licht de PvdA toe. 'Inzet van verkeersregelaars en betere bewegwijzering moeten daaraan bijdragen.'

'De afgelopen weken blijkt hier echter in de praktijk nog weinig van terecht te komen. Bussen staan in het dorp geparkeerd; bezoekers parkeren in het dorp; de net aangelegde busstrook wordt gebruikt als parkeerplaats.'

Verkeersregelaars

De PvdA wil van het college stelt dat de inzet van voldoende gekwalificeerde verkeersregelaars in en rond het werelderfgoed onvoldoende is. 'Bent u dit met ons een. En hoe beoordeelt u de wijze waarop de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid?'

Daarnaast vragen de sociaaldemocraten welke middelen de gemeente ter beschikking staan om de SWEK te dwingen per direct voldoende maatregelen te nemen om de overlast tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Via Twitter lieten diverse inwoners van Kinderdijk in de praktijk zien dat de parkeeroverlast dagelijkse kost is:

Parkeren op invalidenplaats op kenteken maar geen handhaving, Volgens Molenwaard een incident. Hier dagelijkse kost.@raadmolenwaard @Gem_Molenwaard pic.twitter.com/XbdenWMka5 — Johan Velthuizen (@Velthuizen_Web) 8 mei 2018

Beste @Gem_Molenwaard wat gaan jullie doen voor bewoners in Kinderdijk? Bewoners kunnen niet meer thuis parkeren door hoge parkeerdruk toeristen. Als we op de stoep parkeren komt er een boa met bon @VVDMolenwaard @sgpmolenwaard @cdamolenwaard @PvdA_Molenwaard @CU_Molenwaard 1/2 pic.twitter.com/Dyor4rVkGm — Cees van der wal (@CeesvdWal) 1 mei 2018

Kijk daar #kinderdijktrauma zijn de Belgen weer, en pikken weer 6 a 7 parkeerplaatsen van bewoners in. #Touristgohome pic.twitter.com/ZOQXrvH21Z — v3L Kinderdijk (@v3L64) 8 mei 2018