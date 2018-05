Projectzangertjes gezocht Musica4Kids uit Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Musica4Kids uit Nieuwpoort-Langerak start maandag 14 mei weer met een heel nieuw Project: Vertel nog eens.

In de periode 14 mei tot en met 6 oktober gaat men dertien maandagen zingen en acteren van 16.00 tot 17.15 uur in of rondom de Koningskerk. Zeven keer vóór de zomervakantie en zes keer na de zomervakantie, daarnaast hebben we begin september weer een leuke zangdag. Omdat de zomervakantie in zicht komt, het weer veelal zonnig is en kinderen graag buiten spelen, zullen de repetities zo mogelijk ook buiten zijn. Zo kunnen de kinderen zingen én spelen in de buitenlucht.

Bij Project Vertel nog eens leren de kinderen niet alleen liedjes, ze gaan ook zelf aan de slag. Het is de bedoeling dat de kinderen een grote inbreng hebben bij het uitdenken van de presentatie en toneelstukjes.

Repetities zijn op maandagmiddag van 16.00 tot 17.15 uur in de Koningskerk in Langerak. Info en aanmelden via info@musicaconspirito.nl of bel 0184-602259.