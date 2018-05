Gesteggel over sorteerstrook pontje naar Bergambacht

STREEFKERK • Een besluit van Waterschap Rivierenland om de voorsorteerstrook bij het veer naar Bergambacht weg te halen, zorgt voor kritiek. Volgens het waterschap wordt het veiliger.

Henk Oudshoorn van Stal Norwind woont vlak bij het veer en heeft geen goed woord over voor het verdwijnen van de voorsorteerstrook aan de Bergstoep, voor verkeer uit de richting Groot-Ammers. "Het naar rechts afslaande verkeer, dat in de spitsuren vaak tot ver op de Bergstoep staat te wachten, moet voortaan op de enige rijstrook voor rechtdoor gaand verkeer wachten. Het blokkeert daarmee het rechtdoor richting Streefkerk rijdend verkeer", zegt hij. "Vanaf de andere kant was de situatie al zo. Daar was de rij wachtende auto's regelmatig zeker 100 meter lang. De voorsorteerstrook wordt nu parkeerstrook."

Meer ongelukken

Ook Piet de Jong van autobedrijf P. de Jong is kritisch: "Vroeger stroopte het verkeer op de dijk op, toen hebben ze die uitvoegstrook gemaakt. Als ze die nu weer weghalen, denk ik dat er meer ongelukken gaan gebeuren. Want als je uit de richting Groot-Ammers komt, moet je op de dijk afremmen; je kunt niet meer vloeiend uitvoegen."

Inspraak

Volgens Jelmer Krom van het waterschap wordt het er wel degelijk veiliger op en is er veel gelegenheid voor inspraak gegeven. "Aan de werkzaamheden gingen twee jaar vooraf", aldus Krom. In die jaren heeft het Waterschap omwonenden, hulpdiensten, busmaatschappijen, de veerdienst en weggebruikers naar hun reactie gevraagd.

"Daar is een ontwerp uitgerold, dat is ook toegelicht op avonden. De voorsorteerstrook wordt parkeerstrook, daarmee willen we voorkomen dat er zogenaamde 'afdekongevallen' voor gaan komen. Dat zijn ongevallen waarbij een auto op de afslaande strook staat en dat verkeer vanaf de pont denkt: ik kan de dijk wel op, maar dat achter de afslaande auto nog een recht doorgaande auto schuilgaat. Dan heb je een botsing."

Onoverzichtelijk

Volgens Krom ervoeren omwonenden de oude situatie als onoverzichtelijk. "Als er op de uitvoegstrook auto's staan, dan zie je niet of er nog rechtdoor gaand verkeer rijdt. Verkeer dat vanaf de pont kwam, had in de oude situatie geen goed zicht op hoofdrijbaan." Het werk aan de weg moet in de zomer worden afgerond.