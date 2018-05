Kamerkoor Canticum zoekt koor voor voorprogramma

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op zaterdag 20 oktober 2018 brengt Kamerkoor Canticum Amicorum uit Hardinxveld-Giessendam het programma Muzikale Sche(r)ts: een mix van geestelijke en niet-geestelijke werken. Het koor biedt voor het eerst andere koren de gelegenheid op te treden in een speciaal voorprogramma.

Hiervoor is Canticum Amicorum op zoek naar jeugd- of jongerenkoren uit Zuid-Holland die graag een kijkje achter de schermen van een kamerkoor krijgen. Naast de mogelijkheid om op deze manier de achterban te verbreden, kan het jeugd- of jongerenkoor zich ook laten scholen door dirigent Patrick van der Linden. Hij biedt een avond coaching aan dirigent en koor tegen een scherp tarief.

Het voorprogramma voorafgaand aan Muzikale Sche(r)ts zal ongeveer een kwartier duren; voorafgaand krijgt het koor een halfuur repetitietijd op locatie. Om er één geheel van te maken, vraagt Canticum wel om in de programmering aan te sluiten bij het repertoire van het hoofdprogramma. De aanmelddeadline voor koren is 1 juli. Zie www.canticumamicorum.nl voor meer informatie.