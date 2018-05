Open tafelgesprek over verkeersdoorstroming in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In een open tafelgesprek kunnen inwoners, ondernemers, overheidspartners en andere belanghebbenden op donderdag 17 mei meepraten over de verkeersdoorstroming in Groot-Ammers.

Over dit onderwerp wordt al lange tijd gesproken. 'Maar bijna nooit hebben alle partijen aan één tafel gezeten', stelt de gemeente in de uitnodiging. 'Om de mening van alle betrokkenen te horen, organiseren we een open tafelgesprek over de verkeersdoorstroming Sluis/Voorstraat in Groot-Ammers.'

In een open dialoog wil de gemeente komen tot een breed gedragen probleemstelling. De bijeenkomst vindt 17 mei plaats in sporthal De Reiger. De zaal is geopend vanaf 19:30 uur, het programma start om 20:00 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 14 mei aan bij Ben Roos, kerncontactfunctionaris, via ben.roos@gemeentemolenwaard.nl.