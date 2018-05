VUILENDAM • Het is dé kans om tegen lage prijzen kwaliteitsproducten te kopen: de jaarlijkse Voorjaarsshow van de ondernemers op de Vuilendam. Bijzonder is dat dit jaar ook Slagerij Vlot deelneemt aan het evenement in de polder, dat deze keer plaatsvindt op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei.

Samen sta je sterk. Daar is Wim bij de Vaate, sinds vorig jaar eigenaar van de bekende slagerij op de Vuilendam, van overtuigd. Met dat uitgangspunt in gedachten aarzelde hij niet lang om mee te doen aan de Voorjaarsshow. "Je moet het met elkaar maken. Als winkels op de Vuilendam versterken we elkaar en de show levert daar een mooie bijdrage aan." Hij heeft een speciale actie voor vrijdag en zaterdag uitgezet. "In deze krant is een coupon opgenomen. Bij inlevering daarvan krijgen klanten een hele grillworst voor maar 5 euro."

Traditie

Je mag de Voorjaarsshow inmiddels al wel een traditie noemen. Al jarenlang zetten de ondernemers op de Vuilendam direct na Hemelvaart een weekend lang hun aanbod op een speciale manier in de etalage. Acties, kortingen en aanbiedingen; de bezoekers krijgen waar voor hun geld én meer.



EP van Houwelingen

De aantrekkingskracht zit vooral in het outlet-karakter van de Voorjaarsshow. Zo zijn bij EP van Houwelingen witgoedartikelen als wasmachines, vaatwassers en drogers, met een kleine beschadiging, tegen veel lagere prijzen verkrijgbaar. "Inclusief de garantie en de service die we altijd leveren. Ideaal dus om kwaliteitsproducten van bekende merken voor een mooie prijs te kunnen kopen. Daarnaast hebben we ook allerlei acties met de andere producten uit ons assortiment", belooft Thomas Verhoef van EP van Houwelingen.



Kaaswinkeltje Hoogendoorn

Kaaswinkeltje Hoogendoorn zet eveneens de deuren wijd open. Klanten maken daar bij de aanschaf van Graafstroomkaas kans op koffers. Aart Hoogendoorn: "En bij de Boer 'n trots kaas, heerlijke ambachtelijke kaas uit Twente, kan men een traptrekker winnen. Helaas is de Voorjaarsshow dit jaar te vroeg voor de Graskaas. Maar we hebben meer dan voldoende andere smakelijke aanbiedingen waar bezoekers een keuze uit kunnen maken."



IJzerman Tweewielers

Nog een in het oog springende trekker van de Voorjaarsshow: de fietsen van IJzerman Tweewielers. Speciaal voor de Voorjaarsshow heeft IJzerman schoolfietsen tegen scherpe prijzen, evenals zeer goede tweedehands fietsen. Daarnaast ruimt IJzerman de overjarige showroommodellen op. Cees IJzerman: "Dat betekent a-merk e-bikes, racefietsen en sportfietsen, allemaal tegen kleine prijzen."