'De Strandhut' winnaar van timmerdorp Kindervreugd in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Zo'n vijftig kinderen deden afgelopen week mee met het timmerdorp van Speeltuinvereniging Kindervreugd in Bleskengraaf.

In de speeltuin bouwden zij houten onderkomens. De eerste prijs was voor 'De Strandhut', de tweede prijs voor 'Het pannenkoekenhuis' en de derde prijs ging naar 'Bar en co'.