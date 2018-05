Een timmerfabriek in Groot-Ammers als catwalk

GROOT-AMMERS • Melanie Gerlich, een jonge modestyliste in spé, regelde voor een eindexamenopdracht drie modellen, kleding, schoenen, een kapster, een make-up-artist en zelfs een complete timmerfabriek.

Het was een apart beeld. Drie jonge modellen paradeerden zaterdag in een uiterst bijzondere outfit door de hallen van de timmerfabriek De Jong en Van Aartrijk op industrieterrein Gelkenes in Groot-Ammers. Langs zaagmachines en pas gespoten kozijnen. In diverse posities voor een fotograaf. De immens grote hallen leken voor even het decor van een professionele modeshow.

De 22-jarige Melanie Gerlich uit Groot-Ammers volgde alles nauwlettend. Kritisch, regisserend, maar met een tevreden glimlach om haar mond. "Dit is een onderdeel van mijn examenopdracht,'' legt de Ammerse uit. "Ik volg een HBO-opleiding aan academie Artemis in Amsterdam met als richting modestyling. De opdracht is om een vernieuwend modeconcept te bedenken. Mijn collectie is geïnspireerd op werkkleding. Ik combineer dit met normale kleding en een kapsel in Renaissancestijl."

De shoot geeft geen reëel beeld van de werkelijke collectie die Melanie Gerlich in haar hoofd heeft. "De foto's moeten de eindexamenopdracht ondersteunen. Op de werkkleding die ik heb bedacht komen allerlei borduursels. Tijdens het examen moet ik diverse voorbeelden en materialen laten zien. Mijn oma zit al achter haar naaimachine.''

De shoot was door Melanie Gerlich tot in de puntjes voorbereid. "Mijn vriendinnen Judith Otten en Shirley Broer en mijn nichtje Denize Bleijenberg wilden wel als model opdraven en ook haarstyliste Ravenna Visser en make-up artist Luca Slotboom hielpen mee. Door bemiddeling van een bevriende fotograaf mochten we de hele zaterdag de timmerfabriek van De Jong en Van Aartrijk gebruiken. Een prachtige locatie met de industriële uitstraling die ik zocht." Als Melanie Gerlich volgende maand slaagt, krijgt zij een heuse expositie.

Jan Volwerk