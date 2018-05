LTO: boeren en tuinders intensiveren aanpak bodemdaling veenweidegebieden

REGIO • LTO Noord gaat samen met de boeren en tuinders in West-Nederland steviger inzetten op het tegengaan van de bodemdaling in veengebieden.

Het doel is om in 2050 deze daling voor vijftig procent te hebben opgelost. Hiervoor wil LTO Noord ook de samenwerking met andere partijen, zoals overheden, kennispartijen, bedrijfsleven en andere belanghebbenden verstevigen.

Deze aanpak is onderdeel van de inzet voor bodemdaling en slappe bodems door LTO Nederland op landelijk niveau. Binnenkort verschijnt de landelijke visie hierop. De oorzaken voor bodemdaling verschillen sterk in ons land en daarnaast ook binnen regio's. LTO Noord Regio West kiest daarom voor maatwerk.

Innovatieve technieken

Volgens LTO bestuurder thema Water en Bodem Arie Verhorst is de inzet van innovatieve technieken, zoals bijvoorbeeld watertoevoer naar de bodem via drainage, noodzakelijk om de bodemdaling in de veenweidegebieden met tenminste 50% te reduceren.

"Voor de financiering hiervan wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor cofinanciering door overheden. Voor LTO Noord is dit ook rechtvaardig, vanwege de voordelen voor andere functies van het gebied. Zo profiteren wegen, woningen en natuurgebieden mee van een minder snel dalende bodem. Daarnaast blijft de aantrekkingskracht van het veenweidenlandschap voor inwoners en bezoekers in stand", aldus Verhorst.