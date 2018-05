Meer dan 1.100 handtekeningen onder petitie tegen aanleg landgoed in Hoornaar

HOORNAAR • Initiatiefgroep BinnensteBuiten biedt maandag 14 mei als protest tegen de realisatie van een landgoed in Hoornaar een petitie met meer dan 1.100 handtekeningen aan wethouder Jan de Groot.

In de gemeente Giessenlanden is beroering ontstaan over wijziging van een bestemmingplan waarbij woningbouw zou worden toegestaan middenin een agrarisch gebied. De initiatiefnemer van het voorstel wil twaalf landhuizen bouwen en motiveert dit als natuurbescherming waarvoor de financiering moet worden verkregen uit kavels voor deze landhuizen.

Maar volgens de Initiatiefgroep BinnensteBuiten luidt het plan juist de teloorgang van de natuurwaarden van het gebied in en vormt het een ernstige aantasting van de landschappelijke kwaliteit. 'Zichtlijnen op de vrije polder verdwijnen en weidevogels zullen wegtrekken zodra huizenbouw wordt gestart', stelt de groep in een persbericht.

Kwaliteiten

'Uit rapporten over de cultuurhistorische en natuurwaarden van dit gebied komt naar voren dat de kwaliteiten tot nu toe zijn onderschat. Zo wordt opgemerkt in een flora-inventarisatie dat een unieke 'donkenflora' in oude glorie kan worden hersteld en dat er mogelijkheden zijn voor aansluiting met provinciale weidevogelgebieden. Een ander rapport wijst op grote archeologische en cultuurhistorische waarden.'

Dit gebied mag volgens de Initiatiefgroep Binnenstebuiten niet worden opgeofferd aan een rij landhuizen die middenin het gebied is gepland. 'En het landgoed is ontwikkeld op grond van gemeentelijk beleid, maar louter op doelbewust verworven eigendomsrechten van de initiatiefnemer.'

Handtekeningen

De initiatiefgroep haalde met een petitie tegen dit plan meer dan 1.100 handtekeningen op, waarvan bijna 1.000 van inwoners van de omliggende kernen van Hoornaar. De aanbieding vindt plaats op maandag 14 mei om 16.30 uur op het gemeentehuis Giessenlanden, Groeneweg 33 in Hoornaar.

Voor meer informatie: http://www.binnenstebuitengroep.nl/ of info@binnenstebuitengroep.nl.