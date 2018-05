4 mei: Arkel herdenkt op Plein 983

ARKEL - Arkel was vrijdagavond twee minuten stil op het vernieuwde Plein 983. De dodenherdenking vond plaats bij het eveneens vernieuwde monument.

Na The Last Post, twee minuten stilte en het Wilhelmus hield wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden een toespraak, waarin hij onder meer de rol van Maarten Schakel (Jan Snor) in het verzet belichtte.

Aansluitend werden kransen en bloemen gelegd.