Veel waardering voor hospice Gorinchem

GORINCHEM • Het hospice in Gorinchem biedt sinds de nazomer van het jaar 2000 een laatste onderdak voor mensen die nog slechts enkele maanden zullen leven. Vrijwilligers uit de regio maken van dit huis in de Haarstraat een warm thuis.

Gerie Vonk uit Goudriaan is ongeveer acht jaar vrijwilliger in het hospice, Janneke Durieux uit Hoogblokland doet hetzelfde werk sinds januari 2017. In het theehuis achter het hospice, met zicht op de fraaie tuin waar een vrijwilliger violen plant, vertellen ze over het ondersteunen van stervenden.

Loslaten

Waarom kozen ze voor een omgeving die verbonden is met rouw en verdriet? Gerie: "Het leek me bijzonder om het laatste stukje van een mensenleven mee te kunnen lopen. Om iets te kunnen betekenen in de fase waarin ze alles los moeten laten. Ik vind het bijzonder dat je heel dichtbij mag komen."

Janneke: "Je moet wat zinvols doen in je leven. Ik had mijn zieke broer drie weken verzorgd, hij was overleden. In de krant las ik dat er een nieuwe cursus begon voor mensen die vrijwilliger wilden worden in het hospice. Ik dacht: ik ga me opgeven."

Niet makkelijk

"Het is voor onze gasten niet makkelijk om te weten dat ze dood gaan", vertelt Janneke. "Je krijgt een indicatie voor opname in het hospice als je nog ongeveer drie maanden te leven hebt. Tegelijkertijd is het ook een rust om hier terecht te kunnen. Een partner is vaak heel vermoeid na maanden van mantelzorg, of de gast heeft niemand die voor hem of haar kan zorgen. Dan is het ook heel fijn om hier te zijn."

Geen angst

Janneke en Gerie hebben zelf allebei geen angst voor de dood. Gerie: "Mijn opa stierf toen ik vier was. Dat was niet vreemd. Ik woonde op een boerderij, daar leer je al jong dat de dood erbij hoort."

Janneke: "Heel vaak werd de dood weggeschoven vroeger. Tegenwoordig wordt een dode vaak niet meer direct naar een mortuarium gebracht. De naderende dood kan ook mooi zijn; als je door rust nog steeds de regie kan houden over je leven, ook aan het einde ervan. Voor ons als vrijwilligers is het prettig om mee te helpen mensen die rust te geven. Voor de nabestaanden vind ik het wel erg, want die hebben het gemis."

Huishoudelijk werk

Beide vrouwen staan niet alleen klaar voor mensen in de laatste fase van hun leven. Ook familie en vrienden van gasten bieden ze een luisterend oor, kopjes koffie en zelfs (warme) maaltijden, als daar prijs op wordt gesteld. Ze zitten zelden aan het bed van iemand die de laatste adem uitblaast. Gerie: "Dat gebeurt lang niet altijd tijdens je dienst. In al die jaren ben ik bij drie mensen geweest op het moment van sterven."

Janneke: "We doen veel huishoudelijk werk. Toiletten en badkamers schoonmaken, koken, wassen, boodschappen halen. Als er vijf gasten zijn die iets anders willen eten, wordt er voor alle vijf wat anders gekookt. We hebben een boekje met gerechten, om onze gasten te helpen een keuze te maken. Soms eet familie ook mee, dan is het aanpoten in de keuken."

Bloemetje

Toch, hoe hoog de stapel strijkgoed ook is en hoe nodig er ook gestofzuigd moet worden, de gast is altijd het belangrijkst, zegt Gerie. "Als die behoefte heeft aan een gesprek, laat je het werk liggen." Janneke: "Je hebt bijna een hotelfunctie. We maken een dienblaadje met de lunch altijd mooi op, dekken de tafel mooi, zetten een bloemetje neer. Het is zo lekker als ze blij verrast zijn, als ze trek krijgen door wat ze zien, terwijl ze eigenlijk geen honger hadden." Gerie: "Ook dat is een vorm van aandacht geven."

Wijkverpleegkundige

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze twee keer per week een dagdeel (vier uur) beschikbaar zijn. Voordat een nieuwe vrijwilliger in het dienstrooster wordt opgenomen, volgt hij of zij een cursus van tien dagdelen. Daar leren zij onder andere hoe je mensen uit bed tilt en op een po zet. Het team wordt ondersteund door professionals van Rivas. Janneke: "Overdag komt er drie keer een wijkverpleegkundige en 's nachts is er een nachtverpleegkundige, van 23.00 tot 7.00 uur."

Zorg thuis

Het team biedt ook thuiszorg om de partner of mantelzorger te ontlasten. Die kan dan een dagdeel iets voor zichzelf doen, de vrijwilliger zorgt voor de cliënt. Janneke: "Het is wanneer mogelijk een vaste vrijwilliger die dit doet. Als het niet klikt tussen cliënt en vrijwilliger, bekijkt het hospice of er iemand anders ingezet kan worden, want ook in de thuiszorg moet de sfeer zo goed mogelijk zijn. Ik vind het altijd het mooist als mensen thuis kunnen sterven, maar soms is dat te zwaar voor familie."

Waardering

Er is veel waardering voor de vrijwilligers. Gerie: "Reacties van nabestaanden zijn over algemeen heel erg positief. We krijgen bedankkaartjes en donaties voor het hospice." Janneke: "Al tijdens de zorg hoor je bijvoorbeeld: 'Mijn moeder heeft het goed en er is veel zorg van onze schouders genomen'."

In oktober is er een open dag in het hospice. Voor meer informatie: http://www.hospice-gorinchem.nl.