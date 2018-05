Klazine Koorevaar (84) breit honderd stroken voor Roemenië

nieuwpoort • Al honderden stroken heeft ze gebreid, de 84-jarige Klazina Koorevaar uit Nieuwpoort. Dat werd dinsdag goed gevierd op de breiclub in verpleeghuis Vijverhof. "De breiclub wist er niets van, ze waren helemaal verrast toen ik hem meenam."

Klazina breidde er de laatste zeven jaar stevig op los. Want van elke vijf gebreide stroken maakt ze een warme deken, die naar Roemenië gaat. "'s Morgens om kwart over acht zit ik vaak al te breien", vertelt Klazina. "Verder kan ik ook niet veel meer, want ik heb nog maar één been. En ik heb veel schik in het breien, dit kan ik nog doen."

Niet alleen thuis wordt er gebreid, want in het bejaardentehuis is ook een handwerkclub, waar Klazina graag heen gaat. "Er wordt niet alleen gebreid, er wordt ook gehaakt. Het is er altijd gezellig, om de veertien dagen komen we van twee tot vier bij elkaar en dan drinken we een kopje koffie." Om de honderste strook met de andere dames te vieren trakteerde Klazina hen op roze koeken.

Ondertussen is Klazina al weer aan een nieuwe deken begonnen, maar of er nog honderd stroken volgen dat betwijfelt Klazina. "Dat weet je niet, maar ik denk dat ik dat niet meer zal redden met mijn 84 jaar."