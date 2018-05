Oranjebuurt Arkel blij met meer groen

• Anja is blij met het nieuwe groen in haar wijk. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

ARKEL • Inspraak van buurtbewoners leidde in de Oranjebuurt van Arkel tot tevreden mensen. Een terrein met een verwaarloosd schooltje veranderde in een plek met groen en parkeerruimte.

Het gras komt voorzichtig boven de grond, deze zomer laat de gemeente ook speeltoestellen en bankjes plaatsen.

Anja Hekman maakte deel uit van de werkgroep die meedacht. Vanuit het zijraam van haar woning kijkt ze uit op het terrein. Als kind bezocht ze de kleuterschool die er stond: 't Zwaantje. Later vonden de peuterspeelzaal en de bibliotheek er onderdak. De laatste jaren zag Anja hoe het gebouw verpauperde. Er trok hangjeugd naartoe, omwonenden klaagden.

Asielzoekers

Enkele jaren geleden stelde de gemeente voor om asielzoekers te laten wonen in het oude schooltje. "Daar is ophef over geweest", herinnert Anja zich. "Toen hebben ze er vanaf gezien. Omwonenden werden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de bibliotheek. We mochten aangeven wat we wilden met het terrein."

Er waren ideeën genoeg: seniorenwoningen, een forellenvijver, volkstuinen. En een muziekschool toonde belangstelling. Anja: "Veel mensen wilden groen, een open plek en parkeerplaatsen. Extra parkeerruimte was hard nodig. Ook wilden veel mensen graag een paar speeltoestelletjes."

Kunstwerk

Op het nippertje wist Anja het kunstwerk te redden dat in de muur van de school was gemetseld. Een grote steen waarin de Hoogbloklandse kunstenaar Marcus Ravenswaaij een juf met vijf kinderen beeldhouwde. Hij overleed in 2003. Zijn vrouw Marijke Deege herinnert zich hoe het beeld tot stand kwam. "Kleuterjuf Bep van Raaij-Roza heeft ervoor geposeerd."

Letters

Anja bewaart het kunstwerk nu totdat de speeltoestellen geplaatst zijn en het parkje feestelijk kan worden geopend. "We gaan de steen plaatsen in een muurtje en laten er de naam onder zetten in een kleine uitvoering van de letters die vroeger op de school stonden: 't Zwaantje. De historische vereniging bewaart de originele letters."

Investering

Anja vindt dat het overleg met de gemeente prettig verliep en waardeert de investering door Giessenlanden. "De gemeente had 97.000 euro beschikbaar gesteld, maar we kwamen toch nog tekort."

Voor de aanschaf van speeltoestellen wierf de werkgroep sponsoren. "En we kregen een mooi bedrag van de kringloopwinkel in het dorp." Dankbaar: "Dit heeft geld gekost. Het terrein had ook geld kunnen opbrengen als ze er huizen hadden gebouwd."

Jeugd

Zijn omwonenden niet bang dat er jeugd gaat rondhangen? "Daar is uitvoering over gesproken. Om dat te voorkomen blijven de hagen laag, zodat het overzichtelijk blijft." Ook over voetballertjes is nagedacht. "Rondom het voetbalveldje staat een haag en de doeltjes zijn ook van groen, zodat ballen niet keihard tegen muren of kooien worden geschopt."