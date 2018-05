Zwaar gewonde Lekkerlander ontkent brandstichtingen en verzinnen van inbraak

nieuw-lekkerland • De levensgevaarlijke verwondingen die een 53-jarige man opliep tijdens de explosie van een schuur in Nieuw-Lekkerland, krijgt voor hem wellicht nog een vervelend vervolg: justitie eist 240 uur werkstraf tegen hem omdat het om een slecht uitgevoerde brandstichting zou gaan.

De strafeis geldt ook voor brandstichting in een chalet van de man in de Brabantse gemeente Ommel en om het in scène zetten van een inbraak in zijn toenmalige huis aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Met deze acties zou hij verzekeringsgeld hebben willen innen. Twee maatschappijen eisen bijna 17.000 euro terug van de man, die nu in Oud-Beijerland woont.

De verdachte, met zichtbare brandwonden in zijn gezicht en op zijn handen, ontkende tijdens de rechtszaak alles. Zijn ex-vriendin en zijn buurman in Nieuw-Lekkerland hebben echter belastende verklaringen afgelegd. Ook uit hun afgetapte telefoongesprekken blijkt volgens justitie dat de man alles uitgedacht en uitgevoerd heeft.

"Niet zo vreemd dat ze mij beschuldigen, want mijn vriendin had een verhouding met de buurman. Ik denk dat ze alles op elkaar afgestemd hebben toen ik in het ziekenhuis lag", vertelde de man.

De officier van justitie wierp hem tegen dat de buurman zelf een bekentenis heeft afgelegd over zijn betrokkenheid bij de schuurbrand. Hij is ervoor veroordeeld tot 120 uur werkstraf en het terugbetalen van bijna 3200 euro verzekeringsgeld.

Swarovski-kristal

De 'inbraak' vond al in 2013 plaats in Nieuw-Lekkerland. De verdachte declareerde onder andere gestolen Swarovski-kristal bij de verzekering, maar zijn ex-vriendin zei tegen de politie dat ze nooit kristal in huis had gezien. De brand in het chalet in Noord-Brabant was al in 2011. Uit een reconstructie bleek dat een rek met wasgoed boven een brandende barbecue had gestaan. De ex verklaarde dat haar man vooraf over de plannen had verteld en dat hij die nacht naar Brabant was gereden.

De meest heftige gebeurtenis was in november 2013 toen langs de Lekdijk een schuur explodeerde en tot de grond toe afbrandde. Velen waren er getuige van. De verdachte liep brandwonden over zijn hele lichaam op. Zijn relaas: "Ik was een mobieltje kwijt en dacht dat het in de schuur lag. De deur stond open en ik rook een benzinelucht. Toen ik binnen het licht aandeed volgde een enorme explosie." De stalen deur van de schuur werd vijf meter weggeblazen. De rechter vroeg: "Waarom belde u pas enkele uren na de brand zwaargewond aan bij uw buurman?" Het antwoord: "Ik brandde als een fakkel en ben in een vijver gesprongen. Misschien ben ik ook wel even bewusteloos geweest. Ik ben gaan lopen en later ben ik ook nog in de Lek gestapt, omdat ik voelde dat mijn gezicht gloeide."

Vrijspraak geëist

De buurman verklaarde later dat ze samen hadden bedacht de schuur te laten afbranden om nog wat verzekeringsgeld te vangen voor een onverkoopbare motorfiets en een scooter, eigendom van de twee buren. De advocaat van de verdachte, mr. M. van Westrenen, zei dat de verklaringen van de ex-vriendin en de buurman niet serieus genomen kunnen worden. "Ze wisten waarschijnlijk dat hun telefoons werden afgeluisterd en daarom hebben ze hun verhalen in telefoontjes bevestigd", aldus de raadsman. "Verder is er geen bewijs tegen mijn cliënt. Ik vraag dus vrijspraak op alle punten."

De officier van justitie bleef bij zijn eis van werkstraf en terugbetaling aan de verzekering. "Een celstraf zou trouwens normaal zijn, maar die vraag ik in dit geval niet omdat meneer zo zwaar gewond is geraakt", aldus de aanklager. De rechtbank doet op 17 mei uitspraak.