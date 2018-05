Ouders Tim Reynders uit Arkel vertellen bij 'Hart van Nederland' over stichting T.I.M.

ARKEL • De ouders van Tim Reynders uit Arkel vertellen vrijdagavond bij het SBS-programma 'Hart van Nederland' over de nieuwe stichting T.I.M.

Zij willen met deze stichting jongeren waarschuwen tegen de gevaren van challenges. Hun zoon Tim overleed in mei 2017 op 16-jarige leeftijd als gevolg van een fataal afgelopen 'choking challenge'.

Het doel is zo snel mogelijk een website op te zetten met relevante informatie over de laatste challenges en de gevaren hiervan. 'We willen 'lesmateriaal' ontwikkelen (met name een professionele film) en ter beschikking stellen dat door opvoeders in het algemeen kan gebruikt worden om jongeren te waarschuwen.'

De uitzending begint om 22.30 uur.