Hoofdrol voor Jennifer Ewbank in Doornroosje, nieuwe productie Van Hoorne Entertainment

MOLENAARSGRAAF • Jennifer Ewbank wordt Doornroosje in de nieuwste sprookjesproductie van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf in theaterseizoen 2019-2020.

Met familievoorstelling Doornroosje De Musical brengt het bedrijf alweer haar twaalfde sprookje naar de Nederlandse theaters.

Jennifer Ewbank is een singer-songwriter, zangeres en pianiste. In 2010 maakte Nederland kennis met haar stem in het tv-programma The Voice of Holland, waarna ze in 2011 haar debuutalbum London Tree uitbracht.

Peter Pan

Bovendien heeft Jennifer al meegewerkt aan de internationale productie van de arenashow 'Peter Pan, The Never Ending Story' waarbij zij als Tinkerbell zingend door de Ziggo Dome, het Ahoy en Vorst National vloog, tourde ze door Japan en bezocht ze een groot aantal theaters in zowel Nederland als België aan de zijde van Belle Perez.

Vanaf 2019 kan Jennifer ook haar rol als Doornroosje bij Van Hoorne Entertainment aan haar biografie toevoegen. Ze is verheugd over deze nieuwe uitdaging: "Ik vind het een fantastisch nieuw avontuur! Als meisje, zo oud als ons dochtertje nu, was ik groot sprookjesfan, dus is dit stiekem ook wel een jeugddroom waarvan ik niet kan wachten tot hij uitkomt."

Tovenaarsduo

De sprookjesmusicals van Van Hoorne Entertainment trekken per seizoen meer dan 100.000 bezoekers naar de Nederlandse theaters. Ook het populaire tovenaarsduo Titus & Fien keert weer terug in deze vrolijke familievoorstelling. Doornroosje De Musical zal te zien zijn vanaf september 2019.