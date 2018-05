Dorpsraad houdt weer Vijfjesactie in Giessenburg

GIESSENBURG • Net als vorig jaar houdt de Dorpsraad Giessenburg een Vijfjesactie.

Inwoners van Giessenburg ontvangen tegelijk met de bezorging van Het Kontakt een cheque van 5 euro welke zij kunnen besteden voor één van de drie genomineerde doelen.

Deze doelen zijn:

• Sportvereniging Vridos - Een dorpsquiz voor het hele dorp in het kader van het 75-jarig bestaan

• Buurtvereniging van Gentwaert - Grote opknapbeurt voor speeltuintje Hardenboekstraat/ van Marlotstraat

• Zwembad De Doetse Kom - Zonneboiler voor verwarming douches.

Op de cheque staat tevens de motivatie van de drie genomineerden. Het 'Vijfje' kan afgeknipt worden en tot en met 31 mei in één van de drie stembussen gestopt worden bij de Albert Heijn of in het Gezondheidscentrum.