Masterclass Henk Poort en Rosite van der Woude voor popkoor Lexmond

LEXMOND • Popkoor Let's get Started uit Lexmond kreeg woensdag een van de tien masterclasses van opera- en musicalzanger Henk Poort en Rosite van der Woude.

Zij gaven daarbij praktische adviezen over het op een juiste manier inzingen, tekstbeleving, techniek en interpretatie. Ook het zingen door een slang in water hoorde daarbij met als direct resultaat een spatzuivere klank.

Het popkoor is uitgekozen uit honderden koren die zich hadden aangemeld. Marianne Weijers vertelt dat deze masterclass in samenwerking met Isla en BALK mogelijk is gemaakt. "We zijn bijzonder blij dat ons deze eer te beurt is gevallen!"

Stap en Trap

Op donderdag 10 mei treedt Let's get Started vanaf 14.00 uur op in Hoornaar in de tent bij de start van de Stap en Trap wandel-en fietsmeerdaagse. Gedurende dit evenement is er iedere dag een koor of zanger die de wandelaars en fietsers tijdens hun stempelpauze vermaakt.