DG Transmissies gespecialiseerd in revisie versnellingsbakken

BLESKENSGRAAF • Arjan de Groot is een ervaren automonteur. Na vijftien jaar in het vak zocht hij een uitdaging en vond die in het opzetten van zijn eigen bedrijf: DG Transmissies.

Aan de Hofwegen in Bleskensgraaf vond Arjan vorig jaar de perfecte bedrijfsruimte voor zijn plannen. Op 1 januari startte hij officieel met zijn bedrijf dat is gespecialiseerd in de revisie van versnellingsbakken, zowel automatische als handgeschakelde. In Arjans kantine liggen dikke boekwerken met technische tekeningen. Arjan bestudeert ze en kent ze deels uit zijn hoofd.

Spoelkast

"Ik heb vijftien jaar met plezier bij een universeel autobedrijf gewerkt", vertelt hij. "En ik heb er veel geleerd. In die jaren heb ik mezelf vooral gespecialiseerd in storingen. Ik deed het liefst de grotere, speciale sleutelklussen." De laatste jaren rijpte bij hem het idee om voor zichzelf te beginnen, omdat hij zich graag vastbijt in lastige technische opdrachten. "Ik heb een spoelkast gekocht om automaten te spoelen. Als je een automaat aftapt, blijft er altijd nog wat olie in zitten. Met een spoelkast kun je ook het laatste restje verwijderen. Het is belangrijk om dit op tijd te doen; daarmee voorkom je veel kosten."

Uitdagende klussen

Garages in de regio zijn blij met de komst van DG Transmissies. Meestal laten zij versnellingsbakken repareren door specialistische vakmensen, maar in de regio zijn weinig van dergelijke experts. "Het zijn vaak uitdagende klussen. Bij automaten heb je regelmatig te maken met een storing, die moet je uitlezen, daarna kun je een diagnose stellen. Ik wil me specialiseren in DSG-automaten van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda."

Motorprobleem

Aan olie en onderdelen stelt Arjan strenge eisen. "Elke olie heeft zijn eigen toevoegingen en kwaliteiten. Ik ga na welke olie bij een versnellingsbak past. Door de goede keuze te maken, leeft de automaatbak langer." Sterke kant van DG Transmissies is dat Arjan al heel veel storingen heeft verholpen en een goed beeld heeft van de hele auto. "Onlangs merkte ik bijvoorbeeld dat een probleem niet werd veroorzaakt door de automaat, maar door de motor. Door een motorisch probleem kon de automaatbak ook niet goed functioneren."

Koppeling vervangen

Doordat de werkplaats van DG Transmissies is ingericht op het makkelijk en snel monteren van versnellingsbakken, kan Arjan ook vlot en voor een aantrekkelijk tarief een koppeling vervangen. Meer informatie staat op: www.dgtransmissies.nl.