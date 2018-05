Ouders Tim Reynders uit Arkel starten stichting tegen gevaarlijke challenges

ARKEL • De ouders en zus van Tim Reynders uit Arkel, die in mei 2017 op 16-jarige leeftijd overleed als gevolg van een fataal afgelopen 'choking challenge', zetten een stichting op om jongeren te waarschuwen tegen de gevaren van deze challenges.

Via doneeractie.nl starten ze deze week een actie om hiervoor geld bijeen te brengen. 'Na het overlijden van onze zoon Tim is er voor ons toen helaas een totaal onbekende wereld opengegaan van gevaarlijke en absurde online challenges', stelt de familie Reynders in de toelichting. 'Ouders, artsen, scholen en opvoeders weten steeds minder waar de kinderen mee geconfronteerd worden via internet.'

Voorkomen

Het Arkelse gezin vatte het plan op om structureel te gaan waarschuwen voor dit soort online challenges. 'We willen voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen onder jongeren.'

Het doel is zo snel mogelijk een website op te zetten met relevante informatie over de laatste challenges en de gevaren hiervan. 'We willen 'lesmateriaal' ontwikkelen (met name een professionele film) en ter beschikking stellen dat door opvoeders in het algemeen kan gebruikt worden om jongeren te waarschuwen.'

Trends

'Een groep jongeren zal de website up-to-date houden met de laatste trends. Een medisch team zal de gevaren beoordelen zodat we ook de juiste info kunnen geven. Er zal een mogelijkheid zijn om geïnformeerd te blijven via een nieuwsbrief.'

Ook willen de ouders en zus van Tim meer structurele acties opzetten via bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs. 'De online wereld van jongeren wordt immers steeds moeilijker te begrijpen voor leerkrachten. Hiervoor moet meer aandacht komen binnen het onderwijs.'

Jeugdprogramma's

'Ten slotte proberen we ook andere creatieve manieren te vinden om dit onder de aandacht te brengen van jongeren. Enkele regisseurs hebben zich bijvoorbeeld bereid gevonden om dit te gaan verwerken in populaire jeugdprogramma's.'

De familie Reynders wil via doneeractie.nl de eerste financiële middelen binnenhalen om van start te gaan met deze ideeën. Het geld zal met name besteed worden aan de website, filmpjes en ander lesmateriaal. 'We hopen met name dat andere ouders even bezorgd zijn als wijzelf over de steeds gekker wordende challenges.'

Meer informatie: https://www.doneeractie.nl/word-tijdig-gewaarschuwd-voor-online-challenges/-28134