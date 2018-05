Zwembad De Tobbe in Arkel zet in op duurzaamheid

ARKEL • Zwembad De Tobbe in Arkel wil de komende jaren inzetten op waterbesparing, minder gasverbruik en meer zonne-energie.

Op zaterdag 5 mei om 12.00 uur gaat zwembad De Tobbe weer open. Het is de start van een jubileumjaar, want De Tobbe bestaat dit jaar 35 jaar. Om dit te vieren houdt het zwembad tijdens het hele seizoen extra activiteiten. Het jubileumjaar staat in het teken van duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

"35 jaar: een mooie mijlpaal om te vieren, maar zeker niet om stil te blijven staan", aldus Esther Jägers, voorzitter van het bestuur van de Tobbe. "De volgende 35 jaar willen we het zwembad nog langer 'duurzaam' open houden. Dit betekent dat het bestuur inzet op meer waterbesparing, minder gasverbruik en meer gebruik maken van de zonnestralen. Samen met de gemeente Giessenlanden streven we naar innovatieve maatregelen om het zwembad toekomstbestendig te maken en te houden."

Energiescan

De Tobbe heeft duurzame plannen gemaakt naar aanleiding van een energiescan die de gemeente Giessenlanden gratis aan sportverenigingen heeft aangeboden. Verenigingen die duurzame maatregelen willen uitvoeren kunnen gebruik maken van een stimuleringslening. Meer informatie kunnen organisaties vinden op www.giessenlanden.nl/duurzaam.

Extra activiteiten

De activiteiten in het jubileumjaar vermeldt De Tobbe op https://tobbearkel.nl.