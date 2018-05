HOORNAAR • Als u gaat scheiden, spelen emoties een grote rol. Hierdoor is het vaak lastig om de financiële situatie helder in beeld te krijgen. Er zijn veel verschillende zaken waar u rekening mee moet houden en die van invloed zijn op uw situatie na de scheiding.

Om u inzicht te geven in de onderwerpen die in het echtscheidingsproces aan de orde zouden moeten komen, heeft het RFEA (Register Financiëel EchtscheidingsAdviseur) de zogenaamde Financiële EchtscheidingScan ontwikkeld.

De Scan bestaat vijf onderwerpen. Over elk onderwerp worden vijf vragen gesteld. U kunt voor uzelf aangeven welke onderwerpen op u van toepassing zijn en of u hier actie op moet ondernemen.

Welke onderwerpen staan in de Financiële EchtscheidingScan?

• Scheiden en kinderen:

Heeft u minderjarige kinderen? Dan is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht als u gezamenlijk gezag uitoefent. Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt voor Kinderalimentatie, of dat u dat juist moet betalen. Een gezamenlijke Kindrekening is ook een mogelijkheid.

En wist u dat er diverse financiële kindregelingen zijn van de overheid? Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

• Scheiden en wonen:

Als u een eigen woning heeft, zal er zeker wat gaan veranderen. Of één van beide partners koopt de woning óf de woning gaat in de verkoop. Het kan ook zijn dat u de woning tijdelijk onverdeeld laat.Hierbij is het belangrijk te weten of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, of dat de woning eigendom is van één van de partners.

• Scheiden en Financiële toekomst:

Hierbij zijn er aandachtspunten zoals: eventueel recht op partneralimentatie, inkomen na de scheiding (inclusief recht op toeslagen), het verdelen van alle bezittingen en schulden en het aanpassen van verzekeringen.

• Scheiden en Pensioen:

Op welk deel van elkaars pensioen heeft u recht? En wilt u van dit recht gebruikmaken? Wat gebeurt er in geval van overlijden van één van beiden?Welke mogelijkheden zijn er bij het verdelen van de pensioenen?

• Scheiden en de ondernemer:

De combinatie scheiden en ondernemer is lastig. Werkt u samen in de onderneming? Gaat dat veranderen? Wat is de waarde van de onderneming?

Wilt u de EchtscheidingScan maken?

Klikt u dan op de volgende link: https://www.devida.nl/echtscheidingsadvies/de-echtscheidingscan-van-de-rfea/

Devida Echtscheiding & Nalatenschap uit Hoornaar is aangesloten bij het RFEA. Wij kunnen u meer informatie geven over de EchtscheidingScan of behulpzaam zijn bij het begeleiden van uw echtscheiding. Voor informatie kunt u mailen naar info@devida.nl