Gebedswake Dag tegen Homofobie en Transfobie in Lexmond

LEXMOND • In kerkelijk centrum Lux Mundi te Lexmond vindt zondag 13 mei een IDAHOT-wake plaats. Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT).

In Lux Mundi worden tijdens de wake (avondgebed) in stilte en in woorden, met liederen, lezingen, gebeden en getuigenissen van LHBT's (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel Transgender) de slachtoffers van geweld en discriminatie herdacht.

'Gezamenlijk wordt het vertrouwen uitgesproken dat onder de hemel ruimte voor iedereen is, zonder onderscheid', melden de organisatoren in een persbericht. 'Met de IDAHOT-wake willen we de hoop levend houden dat die ruimte er eens in de hele wereld zal zijn.' De aanvang is 18.30 uur.