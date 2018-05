Molens SIMAV: bijna acht miljoen omwentelingen in 2017

REGIO • De molens van molenstichting SIMAV maakten in 2017 7,9 miljoen omwentelingen.

Dat meldt de stichting in het jaarverslag. 'Het is be­langrijk dat molens vaak draaien, want stilstand leidt onherroepelijk tot verval. Daarom eist de overheid ook een minimum van 60.000 omwentelingen per molen per jaar.'

Een eis waar de molenaars in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden met gemak aan voldoen. 'Bij SIMAV was dit gemiddeld 247.000 per molen (in 2016: 232.500). Omgerekend betekent dit per molen maar liefst 350 draaiuren; vrije tijd die de molenaars in hun molen stoppen.'