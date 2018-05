Kennismaken met waarnemend burgemeester Giessenlanden

GIESSENLANDEN • Inwoners van Giessenlanden krijgen dinsdagavond 8 mei gelegenheid kennis te maken met de nieuwe waarnemend burgemeester, Rinette Reynvaan-Jansen.

Tijdens een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis te Hoornaar wordt zij officieel geïnstalleerd. De aanvang is 19.30 uur. Aansluitend aan de vergadering is er gelegenheid kennis met haar te maken.