Informatieavond aanpassing fietspaden en nieuwe bushaltes Molenwaard

Lieuwe Westra kocht zege in Arno Wallaard Memorial in 2009 voor 1000 euro van Duitser Eric Baumann

MERKERK • Lieuwe Westra kocht in 2009 de overwinning in de Alblasserwaardse wielerklassieker Arno Wallaard Memorial van de Duitser Eric Baumann. Dat heeft hij verklaard in een interview met De Volkskrant.