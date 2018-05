Elizabeth Brand wint één minuut gratis winkelen bij Emté Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Elizabeth Brand werd deze week tijdens de bingo-avond van stichting De Oranjevriend in Groot-Ammers winnaar van de minuut gratis winkelen bij de Emté supermarkt in Groot-Ammers.

Maandag stond de jaarlijkse bingo op het programma in de feesttent van Groot-Ammers. Zowel in de middag als in de avond zat de tent afgeladen vol. De traditionele Muziek Bingo ontbrak niet, zowel bij groot en klein. Hits van onder meer K3 en Kinderen voor Kinderen galmden in de middag door de tent en tijdens de bingo dansten de kinderen erop los.

's Avonds stond de Hollandse Hit Bingo op het programma en het werd één groot meezing-festijn! Er waren diverse prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Bij de kinderen ging Marilyn de Groot met de hoofdprijs naar huis en in de avond werd Elizabeth Brand de winnares van één minuut gratis winkelen bij de Emté.