Levi reikt 'koninklijke onderscheiding' uit aan Bas Kuiper uit Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Levi de Jong zette afgelopen week samen met zijn moeder Leonie en zijn klas Bas Kuiper uit Groot-Ammers in het zonnetje.

Levi is 7 jaar en heeft vanaf zijn tweede diabetes type 1. "Een ziekte die heel veel zorg en aandacht vraagt omdat je bloedsuiker altijd schommelt", vertelt Leonie. "Vanaf het tweede jaar van groep 1 heeft Levi drie keer thuiszorg op school, die zijn bloedsuiker komen meten zodat wij niet de hele tijd zelf naar school moeten. Dit geeft rust en neemt ons veel zorg uit handen."

Bas Kuiper is degene die Levi veel komt meten. "Omdat we het zo bijzonder vinden wat hij allemaal voor ons en Levi doet hebben we hem zelf een koninklijke onderscheiding gegeven. Het zijn de kleine dingen die Bas zo bijzonder maakt. Altijd bellen of langskomen als Levi ziek is om te vragen hoe het met zijn suiker gaat, even bellen om te weten of Levi goed uit school is gekomen. En niet alleen Levi, maar zoveel meer mensen uit Groot-Ammers draagt hij een warm hart toe.

Versierd

Om 10.00 uur kwam Bas zoals gewoonlijk langs om bij Levi de bloedsuiker te meten. Toen hij binnenkwam zag hij dat de kinderen en de juf de klas hadden versierd. Levi overhandigde hem vervolgens het cadeau gegeven met daarin de koninklijke onderscheiding. Leonie: "Het is dan misschien geen echte, maar we gunnen hem enorm aan deze man met een hart van goud."