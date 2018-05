Glasvezel Molenwaard probeert eindjes aan elkaar te knopen

MOLENWAARD • Stichting Glasvezel Molenwaard is met de diverse partners hard bezig om de aanleg van glasvezel in Molenwaard alsnog haalbaar te krijgen.

'We proberen de eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen...', meldt het bestuur via Facebook. 'Hiervoor hebben we de database grondig geanalyseerd om inzicht te krijgen waar nog kansen liggen om abonnees binnen te halen. Wij verbazen er ons bijvoorbeeld over dat in de buitengebieden (waar de internetsnelheden echt heel laag liggen) toch nog mensen zijn die zich niet hebben ingeschreven voor een abonnement.'

Ook onder de belangstellenden uit 2016 zijn er volgens de stichting nog een behoorlijk aantal die zich niet aangemeld hebben. 'Aan de andere kant wordt door de accountant en penningmeester gekeken waar nog financiële ruimte zou kunnen zitten. De zogenaamde 'businesscase' wordt tegen het licht gehouden en mogelijke besparingen worden onderzocht. Ook de demeente speelt hier een belangrijke rol in.'