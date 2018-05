Doorstart voor Bevrijdingsfietstocht in Lexmond

LEXMOND • De Bevrijdingsfietstocht in Lexmond staat zaterdag 5 mei, na jaren van afwezigheid, weer op het programma.

Initiatiefnemer is Marianne Duits-van Dijk. "Aangezien wij als gezin een gehandicapte zoon hebben, wil ik ook een goed doel aan deze fietstochten verbinden. Dit jaar zal dit de Hersenstichting zijn, omdat onze zoon hersenbeschadigingen heeft ten gevolge van herseninfarctjes."

Er kan gekozen worden uit routes van 20, 30 of 40 kilometer. De start is in Huis Het Bosch in Lexmond van 10.00 tot 14.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per persoon, waarvan 2,50 euro naar de Hersenstichting gaat. De deelnemers ontvangen een gratis consumptie.

Scootmobiels

Als er na verrekening van de kosten nog een bedrag overblijft, komt dit ook ten bate van de Hersenstichting. De routes zijn ook toegankelijk voor scootmobiels.