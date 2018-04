Hop duikt op in Kinderdijk

KINDERDIJK • Vogelspotters legden maandagmiddag in Kinderdijk een voor de Alblasserwaard bijzondere vogel vast: de hop.

Tot op dit moment zijn er al meer dan vijftig vogelaars die de hop hebben gezien. Een keer eerder is een hop voor een langere periode (van 8-10 april 2000) twitchbaar geweest. Dat betekent dat vogelaars er naartoe kunnen om de vogel te zien.

Dit is de achttiende hop die in de Alblasserwaard wordt gezien. De meeste zijn echter door maar één vogelaar gezien en zeer kort ter plaatse of langsvliegend. De hoppen die Nederland passeren zullen voornamelijk in Oost-Europa broeden en doordat het veel regende afgelopen dagen min of meer gestrand zijn.

Eerder dit jaar werd ook een hop gezien op het terrein van IHC in Kinderdijk, maar dat was niet toegankelijk voor vogelaars.