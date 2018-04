Roelof Bleker stopt als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland

REGIO • Roelof Bleker is per 1 september 2018 benoemd tot Voorzitter college van bestuur van de HKU. Hij heeft tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap aangekondigd na bijna acht jaar zijn functie als dijkgraaf neer te leggen.

"Ik ben erg blij met deze nieuwe positie. Het werk is op het snijvlak van kunst, technologie en onderwijs. Iets waar ik mij al jaren voor interesseer en waar ik graag mijn bestuurlijke ervaring aan verbind", aldus Bleker.

Fatsoenlijke loonsverhoging

"Komende maanden ga ik als dijkgraaf hard aan de slag met een aantal belangrijke dossiers voor Waterschap Rivierenland en de medewerkers van de waterschappen. Zo zal ik mij onder andere concentreren op een uitdagende meerjarenbegroting en werken aan een CAO met een fatsoenlijke loosverhoging voor 2017 en 2018."

Bleker is sinds 2010 dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Tussen 2001 en 2010 was hij wethouder Stedelijk ontwikkeling en Cultuur in de gemeente Enschede.

Opvolging

Het bestuur van Waterschap Rivierenland gaat zo spoedig mogelijk aan de slag met de opvolgingsprocedure.