Gratis proeflessen bij muziekvereniging Da Capo in Giessenburg

GIESSENBURG • In maart en april deden leerlingen van groep 5 en 6 van CBS De Hoeksteen en OBS Het Tweespan mee aan het muziekproject Windkracht 6. Zij hebben van alles geleerd over blaasmuziek en de verschillende muziekinstrumenten. Voor de kinderen was het hoogtepunt het afsluitende concertje, samen met het Groot Orkest van Muziekvereniging Da Capo.

Doel van dit project was kinderen te motiveren voor muziek.

Na dit lesprogramma op school biedt Da Capo de mogelijkheid om 3 gratis muzieklessen te volgen op een instrument naar keuze. Dit geldt ook voor geïnteresseerde volwassenen en voor kinderen die niet aan het project hebben deelgenomen.

Kinderen kunnen ervaren of het instrument bij hem of haar past en hoe leuk muziek maken is! De lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten.

Men kan kiezen uit de volgende instrumenten: trompet – trombone – bariton – hoorn - klarinet – hobo – saxofoon – dwarsfluit - slagwerk.

Voor de drie proeflessen kan nog tot 18 mei worden ingeschreven. De lessen vinden plaats in juni 2018, in het Da Capo-gebouw in Giessenburg. Voor meer informatie: Trudie Loggen via 0184-651326 of www.dacapo.giessenburg.nl.