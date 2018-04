Pergola voor bewoners Laakse Hof in Lexmond

LEXMOND • Verpleeghuis Laakse Hof in Lexmond heeft een mooie pergola cadeau gekregen van Steenplaza Frans de Bruyn. De pergola wordt in de tuin van deze Rivas-locatie geplaatst, zodat de bewoners op een zonnige dag ook in de schaduw kunnen zitten.

In de zomer zitten de bewoners graag in de kleurrijke tuin van verpleeghuis Laakse Hof. 'Daarom hebben wij verschillende bankjes en stoelen in de tuin staan', zegt Mariska Verstraeten, zorgverlener bij Laakse Hof.

'Sommige bewoners vinden het fijn om in de buitenlucht te zijn, maar zitten dan liever niet in de zon. Met deze mooie pergola van Steenplaza Frans de Bruyn hopen we een stuk schaduw in de tuin te creëren. Er wordt een trompetbloem gepoot die tegen de pergola op kan groeien, zodat de open stukken dicht kunnen groeien. '