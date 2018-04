Eerste zonnestroom voor deelnemers ZonneHub boer Frans in Schelluinen

SCHELLUINEN • Sinds kort produceren 26 inwoners van Giessenlanden en Gorinchem hun eigen zonnestroom dankzij de ZonneHub van melkveehouder Frans Kruis uit Schelluinen.

Donderdag is de feestelijke opening van het zonnedak met 232 panelen op een koeienstal van boer Frans.

Er is steeds meer behoefte bij mensen om zelfvoorzienend te worden in hun energieverbruik. Hierdoor ontstaan meer initiatieven om samen op lokaal niveau groene energie op te wekken. Een collectief zonnedak, zoals ZonneHub van Eneco, maakt het gebruik en de opwek van duurzame energie eenvoudig en toegankelijk voor veel mensen, ook wanneer zij zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen. Binnen de gemeente Giessenlanden en Gorinchem bleek veel animo voor het initiatief. Binnen twee maanden waren alle zonnepanelen verkocht. In totaal doen 26 omwonenden mee.

Dakeigenaar Frans Kruis is blij dat de installatie is voltooid: "Geweldig dat de panelen nu op het dak liggen. Gaaf dat mijn dak iets voor de omgeving kan betekenen. Vorige week was het natuurlijk prachtig zonnig weer en dan wordt er veel groene stroom opgewerkt hoor.''

Lokaal op grote schaal

Volgens Stichting Natuur & Milieu zijn in Nederland genoeg geschikte daken om nog 145 miljoen zonnepanelen te kunnen plaatsen. Als deze daken benut worden, kan Nederland tot wel 40% van haar elektriciteit uit de zon halen. Marloes Arkesteijn, projectleider ZonneHub bij Eneco: "We zijn erg blij dat deze ZonneHub een feit is. Uiteindelijk willen we het voor steeds meer mensen mogelijk maken hun eigen zonnestroom op te wekken. Als je bedenkt dat de meerderheid van de Nederlanders geen geschikt dak heeft, ligt hier een prachtige kans om vraag en aanbod samen te brengen. Want het kan en moet duurzamer."

ZonneHub

Het zonnedak in Schelluinen is de tweede ZonneHub van Eneco in Nederland. Eerder al opende Eneco samen met een lokale Rabobank een ZonneHub in Etten-Leur. Ook het volgende project is al klaar: volgende week wordt een ZonneHub met 256 panelen op een gemeenteschuur in Goedereede in gebruik genomen.