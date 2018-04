Grote inzamelingsactie door leerlingen Ottoland

OTTOLAND • De leerlingen van groepen 7 en 8 van de Eben-Haëzerschool zijn de afgelopen weken druk geweest met geld inzamelen voor Stichting Lach voor een Dag.

In de week van het geld van 12 tot en met 16 maart is de Rabobank op deze school langs geweest om een gastles te geven om kinderen 'wegwijs' te maken met geld. Zo ontstond ook het idee om geld op te halen voor een stichting. De leerlingen mochten zelf kiezen welk doel en daar is Stichting Lach voor een Dag uit voortgekomen.

De leerlingen hebben auto's gewassen, cupcakes gebakken, flessen opgehaald en allerlei klusjes gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen. En dat is gelukt! Op woensdag 25 april nam Marjanne van Hoorne, bestuurslid van de stichting, een prachtig versierd kluisje in ontvangst met een bedrag van maar liefst 422,81 euro.

Marjanne van Hoorne: "Geweldig wat deze kinderen gedaan hebben in hun vrije tijd voor onze Stichting. Met dit geld kunnen er vrolijke wensdagen georganiseerd worden voor gezinnen die het zo nodig hebben. Wij zijn de kinderen heel dankbaar."

Meer informatie over de stichting: www.lachvooreendag.nl.