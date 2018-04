Molenwaard en Blokland Bouwpartners tekenen koopovereenkomst De Rede

LANGERAK • De laatste grond in het Woonleefhart is door de gemeente Molenwaard overgedragen. Wethouder Frank Meerkerk en directeur Jos Blokland van Blokland Bouwpartners BV tekenden woensdag 25 april de koopovereenkomst van de grond. Op de locatie op de hoek van het Woonleefhart verrijst appartementengebouw De Rede.

De Rede telt veertien appartementen, waarvan er momenteel elf verkocht zijn. De locatie is nu in gebruik als tijdelijk parkeerterrein. Een aantal jaar geleden is dat op verzoek van met name inwoners van Langerak mogelijk gemaakt.

De Rede is de laatste ontwikkeling binnen het Woonleefhart. Het gebouw grenst aan de nieuwbouwwijk in wording in Langerak-Zuid. De Rede is bijzonder omdat het één van de weinige appartementencomplexen in Nieuwpoort-Langerak wordt. Zo zijn bijvoorbeeld in Langerak-Zuid geen appartementen voorzien.

Er zijn nog enkele appartementen in De Rede te koop. Voor meer informatie: www.woneninderede.nl.