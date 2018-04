Aspergediner op 26 mei in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Kiwanisclub Alblasserwaard organiseert zaterdagavond 26 mei samen met KYPAD (Kiwanis Young Professionals Alblasserwaard en Drechtsteden) het inmiddels bekende en gezellige Aspergediner in restaurant Kampanje in Hardinxveld-Giessendam.

Kiwanis en Young Kiwanis hebben als credo 'Serving the childeren of the world'. Op deze avond wordt onder het genot van een heerlijk driegangendiner op basis van asperges, inclusief bijpassende wijn, geld ingezameld voor drie goede doelen; de avond wordt omlijst door live muziek van hoge kwaliteit. Uiteraard kan er ook gedanst worden.

Een loterij met een mooi prijzenpakket zal de avond verder completeren. De doelen die ondersteund worden zijn het Babyhuis, stichting Lach voor een dag en Tekenen voor Kinderen. Alle drie de doelen ondersteunen kinderen in hun behoeften op gebieden waar de overheid een terugtrekkende beweging maakt of de gezinssituatie elementaire zorg zaken niet toelaat.

Kaarten bestellen voor deze avond kan via het mailadres kvang@hetnet.nl of 06-20536565. Inloop start om 18.30 uur, aanvang is om 19.00 uur.