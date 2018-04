Op zoek naar een leuk uitje in de meivakantie? Kom naar Bouwblokjes op 5 en 6 mei in Evenementenhal Gorinchem. Urenlang speelplezier met het mooiste speelgoed ooit gemaakt.

Het legofestijn Bouwblokjes tovert Evenementenhal Gorinchem om tot een LEGO walhalla voor jong en oud en is dit jaar grootser dan ooit! Naast LEGO Bouwhoeken waar je naar hartenlust zelf kan bouwen, zijn er fascinerende legocreaties te bewonderen.

Speciaal voor deze editie – waarbij de eerste dag op Bevrijdingsdag plaatsvindt – mogen alle kinderen gezamenlijk bouwen aan een Vrijheidsmonument van legobouwstenen. De kinderen worden tijdens het bouwen bijgestaan door ervaren legobouwers die uiteindelijk de laatste hand leggen aan het monument.



Nieuw dit jaar is een speciale speelhoek met Duplo en treintjes voor de allerkleinsten. Ook zijn er diverse kermisattracties, springkussens en een speciale LEGO markt. Ideaal als je al tijden op zoek bent naar dat ene legosteentje, poppetje uit een serie Mini Figures of speciale raampjes en dakpannen voor je LEGO stad. Verder is er een racebaan, een gamecorner en worden LEGO films vertoond. Kortom Bouwblokjes is één groot speelparadijs voor kinderen.

Om kaarten te winnen kunt u tot dinsdag 1 mei bellen met 0909-5010581, toets 2.